Flaminia, cantiere per la rotatoria. Lavori conclusi entro marzo 2025

I lavori alla rotatoria dello svincolo Sud della strada statale “Flaminia“ termineranno entro marzo 2025. A garantirlo è stata l’Anas al termine della prima fase dei lavori che permettono di sostituire il pericoloso incrocio a raso con una nuova infrastruttura viaria che consentirà anche l’attraversamento in sicurezza dei pedoni. Effettivamente l’intervento prosegue in linea con il cronoprogramma e la settimana scorsa è stata completata la prima fase dei lavori che ha comportato diversi disagi all’intero sistema del traffico cittadino. Sì, perché per circa un mese tutti i veicoli in entrata a Spoleto dalla Flaminia sono stati convogliati allo svincolo nord e di conseguenza in via Flaminia vecchia ed in via Pietro Conti. Durante il primo stralcio infatti lo svincolo sud è rimasto aperto solo per i veicoli in uscita e solo in direzione Terni. Già dalla settimana scorsa però per le auto che provengono da Foligno e percorrono la strada in direzione Terni è stata riaperta l’uscita di accesso al centro storico, mentre per coloro che transitano in senso opposto l’unica via d’accesso alla città rimane comunque quella dello svincolo nord. La riapertura dell’uscita della svincolo sud ha comunque ridotto drasticamente i disagi per le auto, decongestionando la zona di via Flaminia e via Pietro Conti. L’accesso a Monteluco/Patrico resta provvisoriamente consentito solo per chi proviene da Terni, mentre chi proviene da Monteluco/Patrico può immettersi sulla statale “Flaminia“ solo in direzione Foligno. Per i veicoli che vengono da Foligno è obbligatoria l’inversione di marcia all’incrocio per la frazione di Pompagnano. L’intervento programmato e finanziato dalla Regione consentirà di migliorare la fluidità del traffico e innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia per il traffico lungo la direttrice Flamina che per quello in ingresso/uscita dalla viabilità locale.

La rotatoria avrà un diametro esterno di 36 metri e sarà dotata di impianto di illuminazione. Sarà inoltre realizzato un attraversamento pedonale, anch’esso illuminato e collegato sia lato Spoleto che lato Monteluco con marciapiede. I lavori rientrano nel piano di riqualificazione e potenziamento della SS3 “Flaminia“ nel tratto Spoleto-Terni, avviato da Anas per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro finalizzato a risolvere le principali criticità dovute alla conformazione del tracciato e innalzare gli standard di sicurezza.