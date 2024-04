"Firmata la pre-intesa sul contratto integrativo"

TERNI Pre-intesa sul contratto decentrato integrativo in Comune. Ne dà notizia il sindacato Csa Ral. Sergio Silveri, responsabile provinciale: "Esprimiamo soddisfazione per la sottoscrizione della pre-intesa del contratto integrativo del comparto non dirigente. E’ un obiettivo che come sindacato ci eravamo posti e riteniamo che sia un traguardo fondamentale per i dipendenti, che si vedono riconosciute le condizioni migliori possibili consentite dalle maglie contrattuali, mantenendo un equilibrio tra i vari istituti normativi ed economici previsti dal contratto nazionale. Alla firma dell’integrativo si è giunti dopo mesi di trattative tra sindacati e Comune di Terni, l’ente locale più grande del territorio ternano con circa 600 lavoratori". L’accordo, continua Csa, "prevede risorse importanti che già nel 2024 consentono una valorizzazione di carriera del personale interno, ex progressioni verticali. La contrattazione continua per portare avanti altre tematiche aperte con il Comune di Terni. In primis un piano di assunzioni del personale che deve ripartire quanto prima iniziando dalle stabilizzazioni".