Castelluccio, si va verso una grande fioritura

Castelluccio di Norcia (Perugia), 26 giugno 2023 – A differenza della scorso anno, questa primavera è stata generosa di precipitazioni, le piogge frequenti e le temperature ancora non troppo elevate in questo inizio d'estate determineranno condizioni ottimali per la fioritura della piana di Castelluccio. Una magia di colori che, come si può ammirare dalla webcam in live streaming di Scenari Digitali, sta iniziando a colorare il Pian Grande con il rosso dei papaveri ed il blu dei fiordalisi. Quest'anno assisteremo ad una bellissima fioritura dei piani di Castelluccio.