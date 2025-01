Fiorella Mannoia in versione ”Sinfonica” al Lyrick. Un concerto con l’orchestra per Moon in June

Una signora della musica italiana per il primo, grande annuncio della stagione 2025 targata “Moon in June”. Sarà una Fiorella Mannoia (nella foto) in veste “Sinfonica” quella che salirà sul palco del Teatro Lyrick di Assisi mercoledì 14 maggio alle 21 con biglietti già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.

La straordinaria voce della Mannoia incontrerà nella dimensione live del teatro la magia di un’orchestra sinfonica in un concerto che si annuncia imperdibile in un viaggio musicale emozionante, dove i grandi successi dell’artista saranno arricchiti dall’eleganza e dalla potenza degli arrangiamenti orchestrali.

Una serata unica, tutta da vivere, tra arte, musica e passione, "insieme a una cantante – dicono gli organizzatori – che ha saputo costruirsi dalla metà degli anni Ottanta la necessaria credibilità per diventare la voce e il controcanto femminile di una canzone d’autore storicamente declinata al maschile".

Fiorella Mannoia torna così a cantare live anche nel 2025 con una serie di concerti in una veste speciale. Per questo tour la cantante sarà accompagnata da un’orchestra per dare così nuova espressività alle sua canzoni senza tempo, da “Quello che le donne non dicono”, “Il Cielo d’Irlanda”, “Sally” e “Le notti di maggio” fino ai più recenti “Che sia benedetta” e “Mariposa”.

Sono tanti, infatti, i successi della sua straordinaria carriera musicale, caratterizzata da capacità interpretative uniche che l’hanno fatta sempre amare dal grande pubblico. Inizia così il cartellone 2025 di “Moon in June“, la raffinata rassegna musicale e culturale con direzione artistica di Patrizia Marcagnani.