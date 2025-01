Finisce in cella

FOLIGNO Arrestato per scontare due condanne per pene concorrenti, rimediate nel periodo di poco più di un anno. Gli agenti del commissariato hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Procura di Perugia nei confronti di un marocchino di 42 anni, condannato a 1un anno, 4 mesi e 23 giorni di reclusone e a 2 mesi e 15 giorni di arresto per i reati di rapina impropria e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’uomo, nello specifico, era stato condannato la prima volta per reati inerenti le armi, con sentenza del novembre 2023 diventata definitiva nel gennaio 2024 e successivamente, nel dicembre 2024, è stato nuovamente condannato per il reato di rapina.

In presenza, quindi, di due provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di un condannato in stato di libertà, l’ufficio giudiziario ha emesso nei suoi confronti l’ordine di esecuzione di pena. Il personale di polizia ha quindi rintracciato il 42enne e lo ha condotto in commissariato. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Spoleto dove resta a disposizione della magistratura.