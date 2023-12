Fine settimana denso di appuntamenti

SPOLETO Fine settimana prenatalizio ricco di appuntamenti, inseriti nel programma di eventi Spoleto illumina il Natale. Si parte oggi alle 17 a Palazzo Mauri, con l’appuntamento con Letture e musica a cura dell’associazione Teodelapio e Groowa Circus. Domani invece alle 15.30, al Palazzetto dello Sport ’Don Guerrino Rota’, il Comune premierà gli atleti spoletini che si sono distinti nel 2023 mentre alle 21 al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ è in programma lo spettacolo ‘Dreamers Please Tell me who I am’ a cura dei Solotramp Project (ingresso a pagamento). Anche sabato 23 dicembre saranno due gli appuntamenti in calendario. Alle 17 in corso Garibaldi si terrà lo spettacolo itinerante a tema cioccolato Choco Parade, a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa. Serata all’insegna della musica all’Auditorium della Stella con l’evento Jingle a cura di FuoriFestival.