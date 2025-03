Finanziamenti europei. Corso di formazione

L’Università per Stranieri di Perugia lancia la prima edizione del corso di formazione “Il Principio DNSH: applicazione e finanziamenti dell’Unione Europea”, un’opportunità formativa rivolta a chi desidera comprendere e applicare strumenti concreti per la transizione ecologica. Il corso fornisce una panoramica completa sulle normative europee e italiane relative al principio Do No Significant Harm (DNSH), che è oggi un pilastro dei finanziamenti comunitari, in particolare nell’ambito del PNRR. Richiesta laurea triennale in qualsiasi disciplina. La selezione avverrà con priorità per i residenti nel cratere sismico del Centro Italia del 2016 e per coloro che operano professionalmente in questa area. In caso di posti disponibili, si procederà con la selezione in base all’ordine di arrivo delle domande. Iscrizioni aperte fino alle 13 del 24 marzo e devono essere effettuate esclusivamente online tramite il sito dell’Unistra.