Filo diretto con le frazioni. Lunedì al via gli incontri

L’amministrazione comunale è pronta a varare un Comitato di 24 rappresentanti per avere un filo diretto e costante con il territorio. Partirà lunedì 24, infatti, il “giro delle frazioni“ e si chiuderà il 28 aprile, con una cadenza di uno o due incontri alla settimana. La prima tappa è a Vasciano: nel Circolo, alle 21, l’incontro con gli abitanti di Pesciano, Montenero, Pontenaia e Vasciano. Lunedì 3 marzo sarà il turno di Camerata, dove si ritroveranno anche gli abitanti di Izzalini, Romazzano, Asproli, Fiore e Torregentile. Martedì 4 marzo incontro a Pontecuti: convocati pure i residenti di Canonica, Casemasce, Porchiano, Quadro e Cordigliano. Pantalla, Ripaioli, Cacciano e Ilci potranno confrontarsi con la Giunta lunedì 10 marzo nella casa comunale di Pantalla, mentre martedì 18 sarà la volta di Collevalenza, Rosceto, Torrececcona e Chioano (ristorante “Da Massimo“). Si proseguirà lunedì 24 con l’incontro riservato ai residenti di Pian di Porto, Ponterio, Frontignano e Montemolino e, a seguire, lunedì 31 con la riunione a Duesanti allargata all’area di Loreto, Lorgnano e Petroro. Altre tre riunioni in aprile: lunedì 7 per Pian di San Martino e Cecanibbi; lunedì 14 San Damiano, Figareto e Monticello; lunedì 28 per Crocifisso e San Giorgio, rivolta anche al centro storico. Verrà illustrato il regolamento del Comitato delle Frazioni, presto operativo. "Il Reparto manutenzioni – aggiunge il consigliere Andrea Nulli – è quasi ogni giorno nelle frazioni per rispondere alle diverse esigenze, ma con la costituzione del comitato avremo un filo ancora più diretto in uno spirito di piena collaborazione con tutti".

s.f.