Film e personaggi C’è Castiglione del Cinema

"Un’eredità che non volevamo e non potevamo perdere". Le parole del sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, condensano il significato e il valore di una nuova scommessa dedicata alla settima arte: “Castiglione del Cinema. Il Trasimeno racconta, storie di film e personaggi“ in scena da giovedì 28 settembre a domenica primo ottobre. Ieri in Provincia, a Perugia, è stata presentata la prima edizione dell’evento, che raccoglie il testimone del festival realizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e lo trasforma in un’altra manifestazione.

Si riparte dalle forze e dall’entusiasmo del territorio. "E’ un sogno che diventa realtà – dice il presidente Luigi Meoni –, ho trovato una decina di pazzi e coraggiosi come me che hanno voluto ridare vita a un evento che qualifica la regione". A raccontare il fitto cartellone il direttore artistico Emanuele Rauco. "Riportiamo l’attenzione sul cinema come oggetto e luogo, anche grazie alla riapertura del Nuovo Caporali, appena restaurato. Il programma punta sulla visione dei film, con incontri di accompagnamento". Così le mattine saranno riservate alle scuole, giovedì le elementari, venerdì le medie, sabato i ragazzi del liceo in dialogo con Laura Delli Colli, giornalista cinematografica e motore dei Nastri d’Argento, con un focus su Monica Vitti e la visione di “La ragazza con la pistola“. E poi una masterclass di Paolo Genovese, regista e presidente dell’Umbria Film Commission.

"Il pomeriggio – racconta il direttore artistico – sarà dedicato alle esperienze cinefile, la sera agli eventi di gala“. Per giovedì, l’inaugurazione, coordinata da Stefania Vichi, è con “Arte evasiva. Il carcere dall’immaginario cinematografico alla realtà“ tra dibattiti e arte, alle 18 debutta il Premio Enrico Vaime, assegnato al comico Enrico Brignano, che presenta “Una commedia pericolosa“. Alle 20.30 Paolo Ruffini racconta la sua passione per il cinema e l’impegno sociale con proiezione del documentario “Perdutamente“. Si riparte venerdì con l’anteprima mondiale alle 16 de “Gli Ospiti“, primo lungometraggio di Svevo Moltrasio, attore, regista e videomaker, realizzato con crowdfunding che ha raccolto 100mila euro. La sera, ospite a sorpresa. Sabato, dopo un incontro sui Borghi più belli d’Italia, alle 17.30 l’attenzione sarà tutta per l’attrice Jasmine Trinca (foto sopra) che al Caporali presenterà la sua prima regia, “Marcel!“. E alle 20.30 Premio alla carriera per il grande regista Gianni Amelio (foto sotto) con incontro e visione di “Lamerica“, sempre attualissimo a 30 anni dall’uscita. Quanto alla domenica finale, alle 15 “Strange way of life“, il corto di Pedro Almodovar, seguito dal noir “Per niente al mondo“ con il regista Ciro D’Emilio. E poi concerto alla Darsena in omaggio alla Pfm.

Sofia Coletti