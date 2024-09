“Fili in trama“, espositori da tutto il mondo . Torna la Mostra mercato del merletto e del ricamo

Oltre sessanta espositori dislocati tra le vie, le piazze e gli angoli più caratteristici di Panicale, con presenze italiane e straniere, scuole e maestre del ricamo, in un programma denso di eventi. Da domani a domenica torna per la dodicesima edizione “Fili in trama“, la Mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo, organizzata dal Gal Trasimeno-Orvietano e dall’Associazione “La Trama di Anita“ e presentata ieri a Perugia da Gionni Moscetti e Francesca Caproni del Gal, Anna Lisa Piccioni, direttrice artistica, e Marco Mannarelli, presidente dell’associazione. La Mostra mercato, "ben conosciuta oltre i confini regionali e nazionali – si è detto – ospiterà le scuole con varie tecniche di lavorazione, artigiani, momenti musicali, solidarietà, tavole rotonde, mostre e collezioni, con espositori non solo dell’Ars Panicalensis ma anche nazionali e stranieri, provenienti da Spagna, Ucraina e Corea". Le vie e gli spazi del borgo si trasformeranno in botteghe di ricami e merletti, le piazzette saranno animate con dimostrazioni e corsi aperti a tutti. "Sarà una kermesse unica e indimenticabile – hanno detto gli organizzatori – con un programma vasto e nutrito che ci pone davanti a nuove sfide per valorizzare e mantenere le nostre tradizioni e artigianalità artistiche territoriali, confrontandosi con quelle da fuori Umbria". Quest’anno si parte con la solidarietà: domani alle 15.30 nella sala del Consiglio comunale tavola rotonda “Il tessile come terapia. Profili di socialità e solidarietà” con esperienze associative e realtà che fanno solidarietà attraverso il ricamo. Tra le iniziative in programma, il direttore artistico Piccioni ha ricordato la presentazione della prima collezione a ricamo e merletto delle cartoline dell’Umbria, “I Rosoni“. che segue le cartoline a merletto di Orvieto e di Isola Maggiore e anticipa il progetto “Le Cartoline dei Borghi più belli d’Italia“.