Fila dritto a scuola Scoliosi e piede piatto: "Ragazzi, è meglio prevenire che curare"

Ragazzi si parte: nella sala aziendale A.Fa.S. di San Sisto, in via Pergolesi, venerdì 7 febbraio dalle 15 alle 19, sabato 8 e domenica 9 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 si può fare lo screening gratuito della colonna vertebrale e della postura. Obiettivo prevenire eventuali problematiche legate alla scoliosi e al piede piatto nei giovani e giovanissimi. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione nella propria farmacia A.Fa.S. di fiducia o chiamando il numero telefonico 0757750133.

L’iniziativa si rivolge, infatti, a tutti i ragazzi tra i 6 e i 16 anni ed è realizzata grazie alla collaborazione tra A.Fa.S. Azienda Speciale Farmacie Comunali di Perugia, Rotary Club Perugia Trasimeno e Fisiosalus. "AFaS con questa prima iniziativa del 2025 continua, e vorrà intensificare, la promozione di attività volte alla prevenzione - spiega il presidente Damiano Marinelli -. Sappiamo quanto proprio la prevenzione sia importante, in termini di salute per i cittadini ma anche economici per la sanità pubblica. Purtroppo, però, a volte e per varie ragioni, è un’attività che viene trascurata. Facilitare l’approccio alla prevenzione, renderla comoda grazie alle nostre farmacie sul territorio e accessibile grazie ai partner che ci offrono collaborazione, quindi, continua a essere e sarà sempre la nostra missione".

"L’attività di screening gratuito per la scoliosi e il piede piatto risulta particolarmente importante - spiega Raimondo Cerquiglini, direttore generale di Afas - in quanto contribuisce alla prevenzione di una patologia che, in Italia, colpisce 2 persone su 3, in particolare i più giovani, se si considera che l’80% delle scoliosi vengono diagnosticate nel periodo dalla nascita all’adolescenza".