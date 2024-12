Figuranti e passione. Una piccola Betlemme nel borgo di Marcellano

Quaranta candeline per il Presepe Vivente di Marcellano, tra i più emozionanti e ricercati di tutta l’Umbria. Tra racconti evangelici e fantasia popolare, una piccola Betlemme è pronta a rivivere nel borgo di Gualdo Cattaneo, che per la sua particolare conformazione e per il suo contesto paesaggistico è la location ideale per le ambientazioni di un Presepe Vivente Fuoriporta. L’appuntamento torna il giorno di Natale, a Santo Stefano, il 29 dicembre e ancora il primo, il 5 e 6 gennaio. Sei serate nelle quali – dalle 17.45 in poi – i visitatori saranno trasportati nella Palestina di 2.000 anni fa, tra magiche scenografie e atmosfere fiabesche, dal carcere alla sinagoga, dal fabbro al forno, dal vasaio al frantoio.

Un centinaio di figuranti drammatizzano per le vie del paese oltre trenta scene tradizionali e rievocano l’attesa dell’Evento in una stalla ricostruita fuori le mura. Tra vicoli e piazzette di Marcellano, i locali - che per il resto dell’anno rimangono chiusi, si animeranno della vita di un tempo. così già dalle 16 saranno aperti tutti i negozi.