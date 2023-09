Fiera di Loreto a Spoleto: 200 banchi in 2 giorni

Cultura popolare e tradizione, dal 1598 a Spoleto la fiera di “Loreto“. La storica manifestazione è in programma venerdì 8 e sabato 9 settembre dalle 8 alle 22 e si svolgerà nell’area compresa tra viale Trento e Trieste e via Caduti di Nassiriya. Anche quest’anno i banchi saranno circa 200 e tra le categorie merceologiche dei produttori non mancheranno cipolle e porchette, mentre tra gli altri stand saranno presenti quelli dedicati ad abbigliamento, casalinghi, tessuti, calzature, pelletterie, articoli vari, terre cotte, vimini e giocattoli. Per permettere lo svolgimento in sicurezza della Fiera, è stata come sempre necessaria una modifica della disciplina della circolazione che prevede il divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle 5 di venerdì alle 23 di sabato nelle vie e piazze interessate dallo svolgimento della Fiera: viale Trento e Trieste via Fratelli Cervi via Brigata Garibaldi, via Martiri delle Fosse delle Ardeatine, via Caduti di Nassirya e largo Antonelli. Previste modifiche alla circolazione veicolare: direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via di Villa Redenta; divieto di transito esteso a tutti i veicoli dalla rotatoria di via Caduti di Nassiriya in direzione largo Antonelli a partire dall’intersezione con via di Villa Redenta; direzione obbligatoria a sinistra e divieto di transito in via Don Minzoni, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra in viale Trento e Trieste, all’altezza dell’intersezione con viale Guglielmo Marconi, per i veicoli provenienti dalla Stazione.