Fiera dei Morti Modifiche al traffico . Ecco i divieti di circolazione e sosta

La Fiera dei Morti che taglia il nastro venerdì a Pian di Massiano non solo attira migliaia di visitatori, ma “modifica“ anche il treffioco. Il Comune con un’ordinanza ha previsto diverse modifiche alla circolazione e alla sosta per ovvie ragioni di viabilità, vista anche la presenza dei Baracconi. Tra le novità, fino al 5 novembre divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione in piazzale Umbria Jazz (area parcheggio “Porta Nova”). In deroga a tale provvedimento sono autorizzati i veicoli degli operatori in fiera e fuori dall’orario di vendita (fissato dalle 8.30 alle 21), i veicoli che provvedono al rifornimento delle merci. Sull’area di piazzale Umbria Jazz – anelli 8 e 9 del parcheggio “Porta Nova” il provvedimento di divieto e transito e sosta permanente entra in vigore alle 16 di domani. E sempre da domani divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione per tutte le categorie di veicoli in viale Giuseppe Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e l’accesso all’area di parcheggio laterale al “Pala Barton”.

Senso unico di marcia: viale Tazio Nuvolari - da viale Pietro Conti a viale Giuseppe Meazza, secondo questo senso di marcia;  viale dell’Ingegneria - dall’intersezione con viale del Percorso Verde a strada comunale Santa Lucia, viale del Percorso Verde - da viale dell’Ingegneria a viale Pietro Cont; strada Ferro di Cavallo – Santa Lucia - da viale Pietro Conti a via Cairoli,  via Cairoli - da strada Ferro di Cavallo – Santa Lucia a via Tempo Libero, area pista ciclabile, Cortonese – strada Ferro di Cavallo -Santa Lucia – Cortonese;  via Franco d’Attoma.