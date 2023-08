Fiamme e fumo, furgone va a fuoco in un piazzale

Perugia, 29 agosto 2023 – Una nuvola di fumo. E fiamme alte. E’ la scena che si sono trovati davanti agli occhi i vigili del fuoco di Perugia questa mattina, 29 agosto, poco prima delle 6.

Un furgone parcheggiato in un piazzale condominiale davanti ad alcuni box per auto in zona Prepo è andato a fuoco. Le fiamme, forse scaturite da un corto circuito, hanno completamente distrutto il veicolo. Nessun è rimasto ferito.