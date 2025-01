Fiaccolata per il giovane trovato morto a Perugia. Il padre: “Vogliamo capire cosa è successo”

Perugia, 30 gennaio 2025 – 'Siamo qui, a Perugia per lui e per non lasciare sola la sorella gemella. E' un dramma a cui non riusciamo a dare una spiegazione. Tutto quello che vogliamo ora è capire che cosa è successo e speriamo che la magistratura e le forze dell'ordine ci diano delle risposte''. Così all'Adnkronos, il padre di Andrea, il 19enne universitario di Lanciano trovato morto ieri pomeriggio in una stanza del centro storico di Perugia, città dove si era trasferito per studiare Informatica. Tutta la famiglia ha raggiunto il capoluogo umbro.

''Non abbiamo notizie - riprende il papà -. Siamo qui in attesa. A parte il ritrovamento della salma, non sappiamo altro. Vorremmo capire che ci facesse in quella stanza, come si è ritrovato lì, cosa è accaduto… E' triste, tutto, ma più triste è non riuscire a comprendere, non riuscire a trovare spiegazioni, non riuscire a dare una ragione a questo dramma''. La scomparsa del giovane risale al 24 gennaio. Dopo giorni di ricerche coordinati dalla prefettura, il ritrovamento del ragazzo cadavere in un appartamento, in un b&b del centro storico di Perugia.

Potrebbe essere stata causata dall'assunzione massiccia di farmaci la morte del ragazzo. La stanza è risultata essere stata prenotata dal ragazzo da molti giorni prima della sua scomparsa. I controlli effettuati sugli ospiti registrati in strutture, a quanto è stato possibile apprendere, non avrebbero però evidenziato il suo nominativo. Accertamenti verranno effettuati sul computer e sui cellulari che sono stati rinvenuti, spenti, nella camera presa in affitto.