Festival di Castel Rigone. Spazio ai giovani musicisti

Sarà l’Orchestra da Camera di Perugia insieme ai giovani dell’Ocp Young e al talentuoso violoncellista Ettore Pagano (nella foto) come solista ad inaugurare domani il XXVII Festival Internazionale Giovani Concertisti di Castel Rigone, fondato da maestro Giorgio Porzi e promosso dall’Associazione Filarmonica “Verdi” di Castel Rigone. Il concerto va in scena alle 21, in piazza Sant’Agostino, per un “Viaggio tra Rococò e Romantico“, con musiche di Ciajkovskij e Beethoven“. Informazioni e prenotazioni dei biglietti alla mail: [email protected] e al numero 348.9272462.

Il Festival conferma anche quest’anno la sua peculiarità di vetrina per i giovani talenti da tutto il mondo, affiancati da concertisti affermati,e di volano per la promozione culturale e turistica del territorio. Propone quattro concerti, alle 21 in piazza Sant’Agostino (in caso di maltempo nel santuario di Maria SS. dei miracoli) direzione artistica affidata all’Orchestra da Camera di Perugia (sovrintendente l’oboista Simone Frondini). Domenica 28 c’è il secondo concerto dedicato alle “Nuove generazioni del concertismo italiano“, con il Quartetto Alfieri formato da Davide Moro e Matteo Baldoni, al violino, Matteo Introna, alla viola e Sofia Bellettini, al violoncello, in collaborazione con Avos Project, in musiche di Turina, Paganini, Copland, e Prokofiev. Il terzo appuntamento sarà dedicato all’Europa Barocca, martedì 13 agosto, con Christian Schmitt e Alessia Vermi, oboe, Salvatore Oriti, fagotto, Alessandro Schillaci, contrabbasso e Alessandra Gentile, clavicembalo, e musiche di Händel, Bach, Couperin, Telemann e Zelenka. Chiusura domenica 18 agosto tra classico e romantico, con Calogero Palermo, clarinetto, Giovanni Gnocchi, violoncello, e Linda Di Carlo, pianoforte alle prese con Beethoven, Schumann e Brahms.