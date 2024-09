Festival delle Corrispondenze. Gran finale a Monte del Lago

MAGIONE – Giornata finale per il “Festival delle Corrispondenze“ nel borgo di Monte del Lago: la kermesse arrivata alla tredicesima edizione e ispirata a lettere, carteggi ed epistolari si chiude oggi con un cartellone molto ricco. Alle 11 nella chiesa Sant’Andrea si presenta il libro “Aldo Moro-Pietro Nenni Il carteggio ritrovato, di cui parlerà il curatore Antonio Tedesco con Roberto Pagano. Alle 16 sempre a Sant’Andrea c’è la presentazione del carteggio vincitore dell’edizione 2023 “Ciò che è nostro non ci sarà tolto mai. Carteggio 1918-1980” di Eugenio Montale e Sergio Solmi, e alla stessa ora ma sulla Terrazza Fattoria Luca Palombaro ecco “Corrispondenze d’amorosi mezzi”, le lettere più belle mai scritte (e quella ancora da scrivere) dagli albori della civiltà all’avvento di Internet e alle 17 Matteo Saudino in arte BarbaSophia.

Alle 18 uno dei momenti clou: in piazzetta Sant’Andrea si tiene la cerimonia di premiazione della 25° edizione del Premio Vittoria Aganoor Pompilj, riservato a componimenti in forma di lettera e a pubblicazioni di epistolari. Ospiti d’onore sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo (foto) che riceveranno la targa “Uniti per l’arte”. Presentano Luigina Miccio, Francesco Bolo Rossini Stefania Quaglia. E alle 21.15 sempre in piazzetta Sant’Andrea il Festival si chiude con Concita De Gregorio e la sua “Lettera a una ragazza del futuro”. Alla giornalista e scrittrice sarà consegnato il premio speciale “Corrispondenze alla carriera”.