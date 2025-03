Festival della fotografia. Terzo giorno di appuntamenti

ORVIETO Terminano oggi tre giorni di full immersion tra mostre, seminari, workshop ma anche degustazioni delle eccellenze enogastronomiche per Orvieto Fotografia. Si tratta della 21esima edizione della manifestazione realizzata da FiofFondo Internazionale per la fotografia, co-organizzata dal Comune di Orvieto con il contributo del Gal Trasimeno Orvietano e la collaborazione di Confcommercio, Cna, Confartigianato e Consorzio di tutela del vino di Orvieto. "Il festival della fotografia di Orvieto – hanno spiegato gli organizzatori – è l’occasione perfetta per entrare in contatto con altri professionisti, appassionati e studenti, scambiare idee, esperienze e creare nuove connessioni".In programma al teatro del Carmine gli interventi di grandi professionisti della fotografia come Francesco Cito ("Ricordando Oreste Pipolo, storie di matrimoni"), Eolo Perfido, ("Il Calendario della Polizia di Stato"), Ignazio Sguera ("Fotografia di Moda e Commerciale"), Patrizia Savarese ("Metamorfosi AI"), Ruggiero Di Benedetto ("Wedding Art"), Isabella Bradascio ("Reportage Donne").