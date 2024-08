Festival del Ciarlatano, le novità: "Un territorio magico da scoprire"

Un calendario ricco di eventi che si snoda tra agosto e settembre per rendere Cerreto di Spoleto e la Valnerina, un luogo unico da scoprire. Le iniziative sono state presentate dall’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti, dal sindaco di Cerreto, Giandomenico Montesi e da Valentina Renzulli per Fontemaggiore. Si parte sabato con “Alla scoperta del castello di Rocchetta” per far rivivere l’antica storia medievale della rocca attraverso visite guidate e percorsi culturali e sapori della tradizione enogastronomica umbra. Sempre il 10, festeggiamenti in onore di San Lorenzo, con stands gastronomici e spettacoli. Dal 12 al 15 la Pro Loco allieta le serate con le specialità e novità del territorio grazie alla “Sagra del Fungo e della trota del Fiume Nera”. A seguire dal 16 al 18 l’Associazione Turistica Pro Cerreto torna come ogni anno con la “Festa del Ciarlatano”. Il 24 e 25 c’è il Festival del Ciarlatano che, in collaborazione con Fontemaggiore, propone una serie di eventi e spettacoli con compagnie professioniste provenienti da tutta Italia che si esibiranno nelle principali piazze del borgo con grande apertura sabato 24 con lo spettacolo “Villa per bene“. Si prosegue con una rievocazione storica dal 7 all’ 8 settembre presso la frazione di Ponte che ospiterà la seconda edizione di “Ponte Longobarda – Terre di leggende e di ciarlatani” con degustazioni, spettacoli ed un convegno sulle origini longobarde del luogo e le leggende della Regina Ponzia. Infine, sabato 14 e domenica 15 settembre torna con la sua seconda edizione il “Festival delle Acque”, un evento nato con l’obiettivo di valorizzare il rapporto del tutto peculiare di Cerreto di Spoleto con l’acqua, sorgiva, del fiume e termale, rapporto che fa del suo territorio il contesto ideale per la realizzazione di un festival dedicato a questo tema.

"Attraverso queste iniziative - ha detto il sindaco di Cerreto - puntiamo a rivitalizzare la nostra comunità, promuovere il nostro paesaggio meraviglioso e far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni". Per l’assessore Agabiti, "questi eventi che si organizzano anche grazie alla grande capacità e alla socialità delle comunità, rappresentano delle importanti occasioni per far crescere il territorio e promuoverne le eccellenze. Le tante iniziative in programma da agosto a settembre a Cerreto, si confermano come un forte veicolo di attrazione turistica. In questo periodo la Valnerina è meta di molti visitatori alla ricerca delle peculiarità dei luoghi".