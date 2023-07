Festival dei Tramonti È pronto il gran finale

PASSIGNANO – Volge al termine la prima edizione del TIAFF (Trasimeno International Art Film Festival) Festival dei Tramonti nata da un’idea dell’APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità in collaborazione con il CRAL Domenico Cancelloni e con il MISFF, Montecatini International Short Film Festival. Successo per i tanti eventi che si sono svolti nei primi giorni della kermesse e grande attesa per gli appuntamenti dell’ultimo week end. Spettacoli, mostre, campus, workshop, turismo dinamico, enogastronomia locale hanno animato Monte del Lago, Passignano, San Feliciano, Montecolognola. In programma fino a domenica la mostra fotografica ’Vene d’acqua’ a cura di En Nico e proiezioni di Cinema on the Roc. Ancora tante attività in programma per vivere il lago al tramonto, a stretto contatto con la natura: crociera, sup con cocktail, mobility e stretch, trekking a cavallo e passeggiate, tour e-bike. Due cene degustazione per ogni giorno di programma caratterizzate da un menu a base di specialità locali, suddiviso in portate poetiche. Info, programma e prenotazioni su www.festivaltramonti.it