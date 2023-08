Festival Corrispondenze Due anteprime a Perugia

Saranno ben due le anteprime previste a Perugia (una alla Sala dei Notari e l’altra a Villa del Colle del Cardinale) per la dodicesima edizione del Festival delle Corrispondenze che quest’anno lancia due anticipazioni per poi tornare nella sua cornice storica, Monte del Lago di Magione dal 5 dicembre.

Quanto alle anteprime, sabato 2 settembre alla Sala dei Notari si terrà un incontro con Corrado Augias (nella foto) che sarà il primo a ricevere il premio dal titolo “Le 10 lettere più belle della storia occidentale”, istituito proprio in questa edizione. Con lui sul palco il linguista Massimo Arcangeli.

Domenica 3 settembre si va invece a Villa del Colle del Cardinale dove si terrà l’incontro dal titolo “Corrispondenze dalla guerra“ con Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice e Arianna Ciccone, fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo e di Valigia Blu.

Poi il Festival delle Corrispondenze entrerà nel vivo dell’edizione 2023 che lo conferma uno degli appuntamenti più attesi al Trasimeno, momento culturale e di approfondimento tra i più importanti in Umbria. Saranno sei giorni, da martedì 5 a domenica 10 settembre: a Monte del Lago si discuteranno in piazza i temi più dibattuti, controversi e interessanti dei giorni nostri, ma anche la Storia e gli anniversari culturali. In tutto oltre oltre 25 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, tra reading, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, lezioni e approfondimenti. Non mancheranno passeggiate letterarie, laboratori e appuntamenti per i più piccoli.

Nato nell’ambito del Premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj, riservato a lettere e carteggi, l’evento si è costruito negli anni una veste unica, unendo dibattito sull’attualità, analisi storico-sociologica e letteratura attraverso lettere e corrispondenze.