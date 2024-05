Festival ad Assisi Le stelle del Riverock

Quattro new entry per un’estate all’insegna del grande spettacolo. Margherita Vicario, Selton, Cosmo e Crookers sono le stelle svelate ieri che vanno ad arricchire e completare il main stage del Riverock Festival: in scena dal 25 al 28 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi, la manifestazione, organizzata dall’omonima associazione, si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi in arrivo nel panorama culturale umbro.

Ecco allora il programma della tredicesima edizione che si apre giovedì 25 luglio: protagonisti saranno i Marlene Kuntz (foto sotto) alla Rocca con una tappa del loro “Estate Catartica 2024“ con il quale celebrano i 30 anni di “Catartica”, disco culto del rock italiano e manifesto musicale della band guidata da Cristiano Godano. Sullo stesso palco ci saranno anche la super band degli “Hate my Village“ e “A Toys Orchestra“, uno dei gruppi più importanti e longevi del rock italiano del nuovo millennio.

Venerdì 26 arriva Margherita Vicario (foto sopra), cantautrice, attrice e regista reduce dal successo del film “Gloria!“, suo esordio alla regia in concorso al Festival di Berlino. Al Riverock porterà una tappa del ”Gloria!” tour 2024, travolgente viaggio in musica tra hit del passato, canzoni del nuovo ep “Showtime” e assaggi della colonna sonora del film, scritta, prodotta e curata dalla stessa Vicario e Dade. Sempre venerdì spazio ai Selton, band pop-tropicalista brasiliana sul palco con l’album in uscita “Gringo Vol.1”. Questa serata, con qualche sorpresa ancora da scoprire, è a ingresso libero.

Il Riverock prosegue sabato 27 con le note di Cosmo e Crookers. Pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi, Cosmo è un cantautore, produttore discografico e dj e sarà in scena con il suo caratteristico live totalizzante, in un fluire costante di energie. Quindi Crookers, deejay protagonista della scena mondiale per anni, produttore e collaboratore di nomi nostrani e internazionali, di nuovo alla consolle. Il festival si chiude domenica 28 nel segno di Gio Evan con l’unica data estiva di “Evanland - il festival internazionale del mondo interiore”, ideato dallo stesso artista e dal suo manager Bruce Labbruzzo: un festival nato per occuparsi interamente dell’evoluzione personale con un’intera giornata in cui relatori, artisti italiani e internazionali propongono workshop, incontri, laboratori, spettacoli, letture, pratiche, giochi, con un’area ludica per bambini e ragazzi fatta di giochi inclusivi e privi di ogni forma elettronica per culminare in serata con il concerto di Gio Evan. Oltre ai concerti alla Rocca Maggiore, il Riverock sarà arricchito da eventi e attività collaterali e da un’ area dedicata al food & drink.

Prevendite dei biglietti sul sito www.festival.riverock.it.

Sofia Coletti