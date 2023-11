Festa per il restauro della ’Madonna con il Bambino’

La bellezza ritrovata ha il volto dolce e austero della “Madonna con il Bambino“ del pittore senese Andrea Vanni, una preziosa tavola lignea della fine del Trecento su fondo oro (nella foto) che risplende, fresca di restauro, nel Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo. L’opera è stata infatti recuperata grazie al progetto “Gli artisti della solidarietà“ e ieri è stata presentata nella Sala San Francesco del Palazzo Vescovile.

L’intervento, realizzato dal restauratore Paolo Biscarini, è stato reso possibile grazie all’intuizione e alla sinergia di Fabrizio Sciarretta, Governatore del Distretto Lions Club 108L e di Francesca Cencetti, officer distrettuale 108L, che hanno chiamato a raccolta un gruppo di sessantacinque artisti, dando così il via al progetto “Artisti della solidarietà“. Da lì è nata una mostra collettiva che si è tenuta dal 14 al 28 aprile all’ex Chiesa della Misericordia in via Oberdan conclusa da un’asta di tutte le opere esposte: tele, sculture e ceramiche alle quali si sono aggiunti vini pregiati donati dalle Cantine umbre, che hanno inserito l’immagine dell’opera nell’etichetta delle loro bottiglie. E’ stato anche realizzato un catalogo da Fabrizio Fabbri Editore.

Il ricavato dell’asta è quindi stato messo a disposizione della Diocesi di Perugia-Città della Pieve e destinato al Museo del Capitolo della Cattedrale che aveva condiviso insieme ai Lions Club Umbri aderenti al Service di InterClub, l’idea di provvedere al restauro della preziosa tavola. Che ieri è stata reinserita nel nuovo percorso espositivo del museo.