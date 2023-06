Festa di San Pietro e Paolo Raffica di eventi a Cancelli

FOLIGNO – La tradizionale festa di S. Pietro e Paolo, che ogni anno richiama a Cancelli di Foligno numerosi visitatori da ogni parte dell’Umbria, prevede per domani, 29 giugno, un programma ricco d’interessanti eventi. Ad organizzare le molteplici iniziative socio culturali e gastronomiche ci ha pensato la locale Comunanaza Agraria. Dopo il rito religioso delle 10 nello storico santuario del paese, si terrà un incontro pubblico con inizio alle 11, sul tema “Riflessoni su Cancelli”, al quale prenderanno parte lo storico Paolo Tosti, e l’antropologa culturale Cristina Papa, entrambi docenti all’Università di Perugia. Previsto anche un momento conviviale. Nel pomeriggio, con inizio alle 16, sarà presentato “Il Manifesto di Camaldoli sulla centralità della montagna”, a cura di Luciano De Bonis, docente al Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise. "Con questa iniziativa - ha detto il presidente della Comunanza Agraria Maurizio Cancelli - intendiamo mettere a fuoco e rilanciare i progetti di sviluppo sostenibile del nostro territorio, per fermare l’abbondono e il declino di questa parte della montagna, anche per evitare future problematiche socio ecologiche alle aree di pianura del folignate".