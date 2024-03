“Festa di primavera“

Domenica di piantumazioni alla parrocchia di Borroni, dove si è tenuta la Festa dell’albero di primavera, coordinata dal circolo Legambiente. Circa cento bambini con genitori e scout si sono ritrovati nel giardino della parrocchia per piantare un leccio, un ontano, un gelso, un tiglio e un acero. Gli alberi sono stati pagati da Legambiente e dai parrocchiani che hanno contribuito, ma l’evento fa parte di un più ampio progetto di Legambiente Foligno chiamato ‘PiantiAmo’, in cui l’associazione è riuscita a mettere a dimora circa trenta piante in varie parti della città. "Mettere a dimora alberi in città è un’azione di mitigazione al cambiamento climatico importante perché gli alberi in contesti antropici non solo assorbono anidride carbonica ma anche il particolato fine, aumentano l’ombreggiatura e quindi fanno diminuire le temperature estive", commentano Lorenzo Parrinello e Chiara Bordoni, i volontari di Legambiente che hanno ideato il progetto. Per il pèresidente Marco Novell "gli alberi creano comunità e cultura del verde, un aspetto di cui questa città ha veramente bisogno". La giornata è stata anche occasione di fare educazione ambientale, quindi i bambini hanno imparato, giocando, a differenziare i rifiuti. La cura dei singoli alberi è stata poi assegnata ad ogni classe, in collaborazione con il parroco e alcuni genitori che provvederanno ad innaffiare. L’evento si è concluso fornendo ogni bambino di un patentino del “buon ecologista“.