Comitato Prisciano incontra i vertici dell’Ast

TERNI Comitato Prisciano, Wwf e Italia nostra, che da settimane denunciano le condizioni ambientali in termini di polveri e odori nell’area a ridosso dell’Acciaieria, hanno incontrato in azienda la dirigenza di Arvedi-Ast. "Ci hanno illustrato nei dettagli i progetti e le azioni che stanno mettendo in atto al fine di ridurre l’impatto ambientale (polveri, metalli pesanti e altro) – fa sapere il Comitato – . Il personale di Ast si è dimostrato determinato alla riuscita del progetto, soprattutto in vista dei futuri limiti sulle emissioni di metalli pesanti che a breve verranno imposti dall’Unione Europea. Stando alle tempistiche che ci sono state riferite, il tutto dovrà terminare nell’agosto del 2025.

Si tratta di un progetto sperimentale, pertanto a noi rimangono forti perplessità, date le tante promesse fatte negli anni".