Dosi di cocaina nascoste nel bar. Arrestata dalla polizia la titolare

TERNI Cocaina nascosta dietro al bancone del bar, tra i pacchetti di patatine. Per questo è stata arrestata dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile la titolare dell’attività, nella zona dello stadio. Alla donna, sessantenne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, il giudice ha poi concesso gli arresti domiciliari. La polizia ha sequestrato complessivamente circa sessanta grammi di cocaina, alcuni dei quali già confezionati in dosi. Nel corso dei controlli gli agenti hanno fermato un avventore del locale, che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. E’ scattato così il blitz nel bar che ha portato al sequestro dello stupefacente e al fermo della donna, pregiudicata per reati specifici. Parte dello stupefacente sarebbe stato ritrovato dagli investigatori in un secchio, nell’estremo tentativo della donna di disfarsene. Il resto della droga era tenuta in una confezione di patatine. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, le dosi di cocaina venivano vendute al prezzo di 50 euro l’una. Nell’udienza di convalida dell’arresto, l’avvocato difensore Alessio Pressi ha chiesto e ottenuta la concessione degli arresti domiciliari. L’udienza nel merito della vicenda è stata fissata a metà maggio.