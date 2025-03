Festa delle Nozze d’oro, 97 coppie. C’è chi celebra 68 anni d’amore

Ben 97 coppie, provenienti da Terni e provincia, dall’Umbria, da Rieti, Prato, Ferrara e Roma, accompagnate da figli e nipoti, hanno rinnovato davanti all’urna di San Valentino gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio. Celebrata in Basilica la tradizionale Festa delle Nozze d’oro, presieduta da monsignor Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, concelebrata da monsignor Salvatore Ferdinandi vicario generale della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. “Record“ per una coppia in cui il marito ha 101 anni e la moglie 94, che hanno festeggiato i 68 anni di matrimonio; un’altra ha celebrato i 67 anni di matrimonio, una decina di coppie hanno celebrato i 60 anni di matrimonio, altri i 56, 55 e 51 anni di matrimonio. Molte delle coppie presenti avevano partecipato, 25 anni fa, alla Festa delle Nozze d’argento.

"Siamo nell’anno giubilare dedicato alla speranza - così il presule nell’omelia -. E quale speranza viene a noi dal vostro amore? Innanzi tutto la testimonianza del dono reciproco, che i vostri figli sono chiamati a raccogliere; la testimonianza dell’amore e dei tanti frutti che ha prodotto, di cui non ci rendiamo conto, quelli nati dalla logica del dono e che danno sapore alla vita. Ma non dimenticate mai la fonte dell’amore stesso, che è Dio. Porgete ancora a Dio le vostre vite, attraversate da luci e ombre e da qualche tristezza che portate nel cuore, perché non si può passare illesi nella vita".