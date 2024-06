Festa della Quintana ormai nel vivo . Gara dei Tamburini al Rione Spada

La Gara dei tamburini della Quintana va al Rione Spada. Una giuria d’eccezione composta da Cristina Palomba, Antonio Diotallevi e Andriano Silvestri ha assegnato il premio alla compagine guidata dal priore Riccardo Ricci. Sempre il Rione Spada aveva vinto la competizione nel 2023. Intanto si sono tenuti gli ultimi due appuntamenti del Gareggiare dei convivi. Dopo Morlupo, Croce Bianca e Contrastanga, lunedì è stato il momento dell’Ammanniti e ieri del Rione Cassero. Intanto oggi proseguono gli appuntamenti culturali. Per il ciclo di conferenze ‘Chi non sa far stupir vada alla striglia’, l’appuntamento è presso il Salone d’onore di Palazzo Candiotti. Il titolo della conferenza è ‘Foligno 1613. Un anno particolare. Storia di un corteo color turchino Maria Maddalena d’Austria pellegrina a Loreto nel 1613’. Gli esperti che terranno la conferenza sono Paola Tedeschi e Daniele Falchi. La giornata di oggi proseguirà poi con una serata teatrale. L’appuntamento è al San Carlo alle 21 per la Commedia ‘Il cardinale Lambertini’. Domani andrà in onda, a partire dalle 14, un nuovo appuntamento su canale 10, del ‘Quintana channel’ e poi rivivrà uno di quei momenti storici e particolari, come la staffetta dei Rioni. Appuntamento in piazza della Repubblica alle 21. Venerdì si entra nel vivo. Toccherà al Corteo delle rappresentanze rionali, a partire dalle 21.45. Dopo il giro dell’anello del centro storico, i mille figuranti con gli sfarzosissimi abiti d’epoca, si ritroveranno in piazza della Repubblica intorno alle 23 per lo svolgimento del Cerimoniale, quindi la lettura del Bando, l’Arruolamento e la benedizione dei Cavalieri. Sabato è il giorno della Giostra della Sfida.

Una serata, a partire dalle 21, dove al Campo de li Giochi, esploderà tutta la felicità e la gioia dei Rionali nel vedere il proprio portacolori cavalcare lungo il percorso e sfidare il Dio Marte in abilità e velocità. Alla Giostra correrà anche Luca Innocenzi, il cavaliere del Cassero, dopo la scadenza del Daspo rimediato per la rissa dello scorso anno. La domenica successiva, su Umbria Tv, andrà in onda la Giostra in differita. Il programma si chiamerà ‘La cronaca de La Sfida’, a partire dalle 14.

Alessandro Orfei