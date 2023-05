Festa della mamma, big in arrivo Evento nel segno delle donne In cantiere un ’’osservatorio’’

Festa della Mamma nel segno delle donne, ma anche della solidarietà e del ricordo di come è nata, proprio in Assisi, tale celebrazione. Inner Wheel Assisi-Bastia Umbra e Nun Assisi Resort & Spa Museum daranno vita, sabato 13 maggio, a "13 Tempo di Idee", evento di beneficenza a favore del Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Assisi, che quotidianamente assiste donne in difficoltà e in gravidanza. Sarà un momento di dialogo, riflessione e confronto con 6 donne insieme a Beatrice Susta Angelini, presidente dell’Inner Wheel Assisi-Bastia Umbra e al direttore creativo dell’iniziativa Gian Luca Bianco. Interverranno Antonella Galiè (dirigente scolastica), Natasha Korsakova (musicista), Violante Placido (attrice), Clarisse Schiller (psicologa e psicoterapeuta), Nicoletta Spagnoli (imprenditrice) e Donatella Tesei (presidente Regione e avvocato). L’aspirazione di "13 Tempo di Idee", che si svolgerà al Nun Assisi Resort, è quella di creare un osservatorio contemporaneo ad Assisi, con l’idea di promuovere incontri, dialoghi, relazioni con personalità influenti per anticipare uno sguardo sul tempo che verrà. A seguire concerto di violino tra gli ulivi con Natasha Korsakova e Manrico Padovani. Sarà anche un’occasione per ricordare le origini della Festa della Mamma che vede le sue origini storiche proprio nel territorio assisano: era il maggio del 1957 quando Don Otello Migliosi la ideò e celebrò per la prima volta nella frazione assisana di Tordibetto. E proprio a Tordibetto per quattro giorni (da giovedì 11 a domenica 14 maggio) una serie di appuntamenti arricchiranno anche l’edizione 2023. Biglietto d’ingresso con incassi devoluti al CAV di Assisi: 50 euro - Prenotazione obbligatoria a: [email protected]

Maurizio Baglioni