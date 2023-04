Festa del Tulipano show Tutto esaurito per i carri E oggi l’attesa replica

In migliaia domenica a Castiglione del Lago per non perdersi la prima parata dei carri allegorici della "Festa del Tulipano" interamente rivestiti con quasi un milione di petali di ogni tipologia e colore di tulipani. Il sole ha coronato il primo atto della festa di primavera per eccellenza in attesa del bis di oggi dalle ore 15 e della sfilata conclusiva in notturna del 30 aprile.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori dell’associazione "Eventi Castiglione del Lago", presieduta da Marco Cecchetti, che da mesi hanno lavorato senza sosta per mettere tutto a puntino, ma anche per l’intera città, con esercizi commerciali e attività di ristorazione con il tutto esaurito. I carri, abilmente allestiti dagli oltre 150 volontari castiglionesi, hanno raccontato storie, tipicità e iniziative locali: dall’amore tra Paolo e Francesca cantato da Dante, alle sfide medievali tra Guelfi e Ghibellini; dalla sfrenata ’Corsa degli zingari’ a piedi nudi vanto d’Abruzzo, alla piazzetta di ’Pane, amore e fantasia’. Per la parata di oggi pomeriggio confermata la presenza degli sbandieratori folignati e delle bande di Pozzuolo e Sanfatucchio, ma molto attesa anche la new entry in sfilata di gruppi musicali come la Banda Matta-Black Brass Band di Torri in Sabina (Rieti), la Girlesque StreetBand tutta al femminile e l’orchestra di percussioni Bandao con ritmi samba e afro-brasiliani.