Festa del Popolano. E la Quintana riparte

Pronta a tornare la ‘Festa del popolano’. Anche la stagione “Quintanara“ 2024 avrà dunque un prologo dedicato alla vera anima della Festa. Domani dalle 20.30, la corte di Palazzo Candiotti si riempirà per la seconda edizione della Festa del Popolano. L’evento, organizzato da tutti i Rioni con l’aiuto e il sostegno dell’Ente Giostra della Quintana, sarà interamente dedicato a quei rionali che si impegnano duramente, il più delle volte dietro le quinte, per la riuscita della nostra manifestazione. La serata, oltre a offrire un ricco buffet per tutti i partecipanti, sarà caratterizzata anche da vari giochi tipici della tradizione quintanara degli ultimi anni. Nel corso dell’evento verranno, inoltre, premiati dieci “popolani storici“, personaggi che con il loro impegno e amore nei confronti della Quintana hanno caratterizzato la sua stessa storia e contribuito a creare proprio la figura del "popolano".

"Il contributo dell’Ente Giostra – fanno sapere da Palazzo Candiotti – è stato finalizzato a creare un momento di convivialità e condivisione tra tutti i quintanari, a dimostrazione che, se i colori dei Rioni dividono la città nei giorni della Giostra, allo stesso modo la uniscono in un’unica grande passione". L’ingresso alla serata è gratuito, mentre è obbligatorio indossare l’abito da popolano. Il programma della manifestazione di giugno 2024 sarà presentato ufficialmente martedì alle 11.15 al Salone d’Onore di Palazzo Candiotti.