Festa dei nonni . In arrivo due cartoline. Gli annulli speciali

Da Poste Italiane due cartoline filateliche per la Festa dei nonni in calendario mercoledì 2 ottobre. Occasione unica per i collezionisti o per chi vuole ricordare questa giornata speciale. Le due cartoline (standard un euro e puzzle 5 euro) saranno in vendita negli 8 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Perugia oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e sul sito poste.it. Negli stessi Spazi saranno disponibili fino al 4 ottobre, gli annulli speciali dedicati all’iniziativa.