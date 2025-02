Festa a Perugia Weekend delle Arti Unite

Seconda giornata e secondo round di eventi che invadono tutto il centro storico e si estendono a raggiera fino a Fontivegge, San Sisto, Ponte San Giovanni e via Settevalli. Oggi si conclude “W.A.U - Weekend delle Arti Unite”, il festival diffuso organizzato dal Comune con un ricchissimo cartellone di mostre e installazioni artistiche, concerti, laboratori creativi, performance di teatro e danza, incontri con autori di libri e dischi, letture e reading e proiezioni in scena tra botteghe artigiane, atelier, negozi, locali, studi tecnico o professionali, atelier, teatri e musei.

Tra i tantissimi appuntamenti di questa domenica ci sono quelli di “M’Illumino di Meno“, l’iniziativa promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar per sensibilizzare su risparmio energetico e buone pratiche ambientali: alla Bottega dell’Ultima Alchimia, in via Pinturicchio, visita libera all’atelier di Sirio e Isaia Lepore con esposizione di opere basate sulla cristallizzazione del mondo vegetale e minerale; all’Istituto Italiano Design masterclass sulla Light Art e alla Farmacia Lemmi diagnosi personalizzate per uno stile di vita più umano. Spazio poi alle letture ad alta voce a cura del Circolo LaAV cittadino: alle 11 al Foyer del Morlacchi c’è “Il Bestiario“ insieme alla dramaturg Linda Dalisi per riflettere su “La ferocia“ di Nicola Lagioia, alle 12 letture nell’atrio dell’Ospedale e dalle 12.15 sul minimetrò. A Palazzo della Penna alle 11 concerto “Strumenti e voci all’opera“ e alle 16.30 visuals e sonorizzazione live di Tommaso Donati. Tornano incontri, mostre e videoproiezioni alla Loggia dei Lanari, tra i tanti laboratori si possono segnalare quelli al Piccolo Auditorium Balena in via Cartolari (alle 16, sulla realizzazione di maschere per la parata di Carnevale del 2 marzo) e alla Città del Sole di via Oberdan alle 16.30 con un workshop per bambini per creare maschere di carnevale con oggetti di riuso.

Sul fronte degli spettacoli, alle 17 nella Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria in piazza Giordano bruno c’è il concerto del Trio Ars et Labor (foto sotto), nell’ambito della stagione cameristica “Il Capolavoro”: Christa Bützberger al pianoforte, Sara Gianfriddo al violino ed Héloïse Piolat al violoncello eseguiranno il ‘trio dei trii’, l’op. 100 di Franz Schubert. Alle 18 il Teatro di Sacco propone alla Sala Cutu una lezione aperta e gratuita del laboratorio teatrale “Anomalie V“ condotto da Roberto Biselli, alle 17.30 all’Oratorio di Sant’Antonio Abate ci sono letture sceniche del gruppo “Teatro immediato“ e alla Domus Pauperum si chiude la mostra fotografica “Antropologia del male“ con sonorizzazione del duo Larry & Margot. Alle 19 al T- TRane c’è “Rapsodie Vinile“ improvvisazione teatrale di Voci e Progetti.

Sofia Coletti