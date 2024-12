Festa a Foligno Capodanno con Radio2

La nuova offerta promozionale del Cuore Verde irrompe nella notte di San Silvestro. Foligno festeggia l’arrivo del 2025 con il “Capodanno con Radio2”, un live esclusivo di musica e divertimento che martedì 31 andrà in scena in diretta da Piazza San Domenico sulle frequenze di Rai Radio2 ma anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, su Rai Play e RaiPlay Sound. L’evento è stato presentato a Palazzo Donini (foto sopra) e segna un nuovo tassello del progetto di promozione integrata del Cuore Verde, come ha sottolineato la presidente della Regione, Stefania Proietti: "E’ un esperimento che speriamo possa portare un flusso turistico su tutta l’Umbria, ampliando anche la permanenza dei visitatori" ha detto, ricordando che "per il Giubileo ci saranno tanti turisti da accogliere e per questo attiveremo un tavolo regionale per arrivare pronti anche alle celebrazioni francescane del 2026".

L’amministratore delegato di Rai Com Sergio Santo, con la direttrice Federica Tanzilli, ha ricordato l’impegno sul territorio ("Il Capodanno è il fiore all’occhiello della nostra collaborazione con la Regione") con piani di comunicazione integrata che prevedono anche l’organizzazione degli Screenings 2025 in Umbria e più di 40 ore di programmazione dedicate alla regione. A raccontare cosa accadrà nella festa del 31 dicembre è stata poi la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala.

In piazza San Domenico verrà allestito un maxischermo per seguire il discorso di Capodanno del Presidente Mattarella per poi continuare con le trasmissioni in diretta da Via Asiago. Alle 22.30 inizierà il “Capodanno con Radio2” e il palco ospiterà una line-up musicale straordinaria presentata da Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo (foto sotto). Ad aprire le danze la Social Band, la band resident di Radio2 Social Club, con la voce di Frances Alina Ascione per riscaldare l’atmosfera con cover e hit italiane e internazionali. Ecco poi i BNKR 44, gruppo rivelazione di Sanremo con le sue sonorità urban e pop. A mezzanotte tutti sul palco per brindare e salutare in allegria il nuovo anno, a mezzanotte e mezzo spazio ai Rockets, la leggendaria band francese icona del rock spaziale e pioniera della musica elettronica capitanata da Fabrice Quagliotti che trasformerà la piazza in una discoteca a cielo aperto.

"Foligno – Ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – si conferma realtà dinamica e attrattiva dell’Umbria, siamo felici per questa occasione di visibilità mediatica". Presente anche Carlo Delicati, presidente dell’associazione Paiper che porta sul palco i Rockets. "Ringraziamo la Rai che ci ha concesso di co-organizzare l’evento". Dopo i concerti la notte proseguirà con i dj del Paiper che si alterneranno in consolle.

Sofia Coletti