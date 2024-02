Fermato al volante con tasso alcolico sette volte più alto

TODI – È di tre persone denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria e due segnalate all’Autorità amministrativa il bilancio delle attività condotte dai militari della Compagnia di Todi nelle ultime ore. Il servizio a largo raggio si è incentrato sui comuni della Media Valle del Tevere, in particolare Deruta e Marsciano, dove gli uomini dell’Arma hanno identificato 120 soggetti e controllato circa 70 autoveicoli, sorprendendo appunto le tre persone, rispettivamente di anni 33, 35 e 36, guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con un elevato tasso alcolemico nel sangue.

Tra di loro, il 33enne che, a seguito di accertamenti clinici/ospedalieri, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,32 g/l, 7 volte il limite tollerato dalla legge, motivo per cui i militari hanno eseguito il sequestro amministrativo per la successiva confisca della sua autovettura. Diversa la sorte di una ragazza orvietana, 36enne, che, pur tentando la fuga, non è riuscita ad eludere il controllo dei militari tuderti i quali hanno accertato che la stessa, oltre a guidare l’auto con patente ritirata dal 2023, aveva nella propria disponibilità modiche quantità di eroina e cocaina, sostanze che sono state sequestrate, per cui anche la giovane è stata segnalata alla Prefettura di residenza. Le operazioni di controllo, mirate a prevenire reati di vario genere e a monitorare il traffico di auto e mezzi pesanti, sono state disposte dal Comando provinciale anche nella vicina realtà di Spoleto.