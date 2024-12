Tenta di far saltare uno sportello Atm, ma si ferisce con l’esplosivo. E’ grave

Foligno (Perugia), 7 dicembre 2024 – Non è in pericolo di vita, ma si trova comunque piantonato in ospedale in gravi condizioni l’uomo di 48 anni di origini romene che, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, ha tentato insieme ad un complice di far saltare in aria uno sportello Atm, ferendosi con l’esplosivo. Il fatto è successo a Foligno.

L'uomo è stato bloccato in flagranza di reato dai carabinieri ed è ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato in concorso e porto illegale di esplosivo che avrebbe utilizzato per forzare il dispositivo. Il 48enne, insieme ad un complica, ha tentato di forzare l'apparecchio automatico di un ufficio postale con l'utilizzo di sostanza esplodente, azione non portata a compimento grazie a passante che ha chiamato il Numero unico di emergenza 112.

I militari, subito intervenuti, hanno rintracciato poco distante uno dei due o più fuggitivi, che - secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli stessi carabinieri - a seguito dell'attivazione accidentale del materiale esplodente, ha riportato delle lesioni. E' stato soccorso da personale del 118 e trasportato al locale ospedale, dove è tuttora ricoverato. Le indagini, coordinate dalla Procura di Spoleto, mirano a ricostruire l'accaduto e a individuare i complici dell'arrestato. Il 48enne è risultato essere destinatario anche di due mandati di arresto europeo emessi dalle autorità romene e francesi per reati analoghi, compiuti dal 2019 al 2023 in Romania e Francia.