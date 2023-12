Ferita la figlia 19enne

TERNI Maltratta la moglie invalida e la figlia 19enne: allontanato dalla casa di famiglia con divieto di avvicinare entrambe. Questi i provvedimenti del giudice nei confronti di un 57enne pugliese, da anni residente a Tern, pregiudicato. Moglie e figlia sono rivolte ai carabinieri dopo l’ennesima violenza, una testata al volto alla ragazza costretta a rivolgersi ai medici del pronto soccorso. Uno scenario di vita che gli stessi carabinieri definisocno "inquietante" quello emerso dalle indagini e sfociato nell’allontanamento dell’ uomo. Il provvedimento, spiega l’Arma , è scaturito da un’indagine iniziata alla fine dello scorso ottobre, coordinata dalla Procura ternana nell’ambito del protocollo previsto dal “codice rosso“ dopo la denuncia presentata dalle due donne. Secondo quanto ricostruito dall’Arma il 57enne, peraltro, - sperperava tutti i soldi della pensione della moglie in alcol e droga, venendo così meno agli obblighi di assistenza familiare nei confronti delle congiunte. Non solo. Durante la perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di hashish e per questo segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti.