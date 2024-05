Ferdinandi, la ’spinta’ di Elly Schlein: "Vittoria, ridai un sogno a Perugia"

"I politici di questa città pensano di avere sempre la verità in tasca, ma Perugia ha vissuto e vive ingiustizie e ha bisogno di sguardo lungo, largo, diffuso. Il Pd nazionale si sente rappresentato in pieno da te, Vittoria, e ti ringrazia". Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, abbraccia Vittoria Ferdinandi, candidata a sindaco del centrosinistra. Lo fa a San Sisto all’area verde Arcadia, nell’incontro pomeridiano del mini-tour in Umbria. I gradoni pieni per ascoltare il numero uno dei Dem nel suo endorsment alla Ferdinandi. "Sono felice di venire a supportare la candidatura di Vittoria – dice Schlein al pubblico – ma la differenza la fate voi, che conoscete paure ed esigenze dei cittadini. C’è un diritto alla felicità come dice Vittoria, che è imprescindibile. Portate dunque questo progetto collettivo in giro, credibilità storie personali, abilità, affetti: dipende da voi". All’incontro, tra gli altri, Tommaso Bori (segretario regionale), Sarah Bistocchi (direttivo comunale), Marko Hromis, consigliere comunale e candidato alle amministrative.

La leader del Pd ha toccato molti temi, tra cui quello della Sanità, accusando il governo Meloni di tagliare continuamente risorse. "Il sindaco di Perugia non parla di sanità perché tutto fa parte di un disegno ben preciso: quello di smantellare l’attuale sistema". "Dobbiamo abolire gli stage gratuiti, perché con questi non si paga l’affitto. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro, ma non sul lavoro precario, sul lavoro povero o sullo sfruttamento" aggiunge. "Stiamo raccogliendo firme per un’iniziativa popolare sul salario minimo che è una misura di civiltà, perché sotto i nove euro non è lavoro, ma è sfruttamento" e invoca "l’assunzione di ispettori "per controlli più capillari". La giornata della segretaria era iniziata a Marsciano e dopo Perugia si è conclusa a Foligno con una cena di sottoscrizione, al Centro sportivo Fulginium di Corvia, con il candidato sindaco del centrosinistra Mauro Masciotti.