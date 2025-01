Fantasia, fumetti e star con il festival “UmbriaCon“

Provocatori e irriverenti, Elio e le Storie Tese hanno aperto in grande stile la seconda edizione di “UmbriaCon“ con il concerto nell’anteprima di giovedì. E adesso il Festival Comics Arts & Games entra nel vivo con un cartellone ricchissimo che oggi e domani invade i padiglioni dell’Umbriafiere con spettacoli, ospiti internazionali, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e stand espositivi, dall’universo di Star Wars a quello degli eroi Marvel e DC, passando per i mondi fantasy del Signore degli Anelli e del Trono di Spade.

Tra gli eventi di oggi, da non perdere gli incontri con l’attore Jason Isaacs (nella foto), volto di Lucius Malfoy di Harry Potter e di Capitan Uncino alle 14 e con Darick Robertson, co-creatore del fumetto di culto The Boys e co-produttore della serie Amazon. Alle 15 si potrà assistere alla sessione interattiva Disneiamo dedicata ai fan Disney e all’esibizione di Federic95ita. Per Officina UmbriaCon alle 18.30 è ospite Giovanni Muciaccia. A chiudere la serata alle 20 lo spettacolo dei NanoWar of Steel, una delle band più amate del genere parodico.

Domani tornano molti ospiti delle altre giornate e si uniscono Graeme Davis, autore di giochi di ruolo e romanzi fantasy, il cooking show del mitico Giorgione Barchiesi con una rivisitazione di ricette Hobbit alle 10, il Gigaincontro tra gli autori Sio, Fraffrog e Dado e molti altri eventi. Alle 18.30 laboratorio creativo con il presentatore tv Lorenzo Branchetti, chiude il festival l’esibizione live con il re delle sigle tv Giorgio Vanni e i Figli di Goku.