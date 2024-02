Fantasia e divertimento per bambini a Perugia. Foligno e Terni

Sono davvero tante le proposte di teatro ragazzi in scena domani in tutta la regione. A Perugia al Teatro di Figura di via del Castellano (traversa di Corso Cavour) la stagione del Tieffeu propone alle 17.30 “La fiaba dei super eroi“, Spettacolo d’attore e pupazzi di e con Giancarlo Vulpes e i pupazzi di Ada Mirabassi. Alle 17 al Teatro Brecht di San Sisto l’appuntamento è con “In fondo al mare”, spettacolo che parla del cambiamento climatico e del nostro rapporto con questa nuova emergenza attraverso il linguaggio indiretto della narrazione, dell’avventura e dell’ironia con la tecnica del teatro d’animazione su nero, scritto e diretto da Yannick Toussaint. Organizza Fontemaggiore, che sempre domani alle 17 porta in scena altri due spettacoli. All’Auditorium San Domenico di Foligno c’è “Don Chisciotte“ (nella foto) diretto da Mirco Sassoli, con Cinzia Corazzesi e Andrea Acciai e i burattini Cesare del Brenna, in un gioco sapiente di suggestioni teatrali e musicali. Al Secci di Terni c’è “Cracrà Punk”, spettacolo di burattini che riprende le vicende di Punch and Judy.