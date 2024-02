Fanno saltare un altro Bancomat. Secondo assalto in una settimana

Secondo Bancomat fatto saltare nel giro di una settimana: preso di mira ancora uno sportello della Banca d’Anghiari e Stia, ma stavolta quello situato all’interno del centro commerciale Belvedere, nel quartiere Madonna del Latte. Stessa ora, stessa notte come la scorsa settimana nel furto del 10 febbraio, identico modus operandi: c’è il sospetto, viste le modalità, che possa essere la stessa banda ad aver agito.

Il bottino è da quantificare, ma si parlerebbe di alcune migliaia di euro. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia che stanno operando anche nei confronti del precedente colpo in via Piero della Francesca, alle porte della città. A Madonna del Latte la banda avrebbe agito attorno alle 3 del mattino di ieri, sabato 17 febbraio e, secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero entrati all’interno del centro commerciale, forzando una porta a vetri, a lato dell’edificio.

Almeno due complici avrebbero nel frattempo atteso all’esterno a fare da palo. I ladri sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza installato all’interno del centro dove hanno sede diversi negozi e il supermercato Gala.

Il sistema d’allarme collegato al bancomat e all’agenzia tifernate è scattato, ma quando gli agenti del commissariato di Città di Castello sono arrivati, gli autori del colpo avevano già fatto perdere le proprie tracce. Il bancomat preso di mira è collocato all’interno, vicino alle scale (a fianco dell’ingresso del Gala): i ladri lo hanno fatto saltare in aria utilizzando una bombola di gas, come avvenne una settimana fa all’altro Atm sempre della Bcc di Anghiari e Stia.

Diverso però il bottino, stando almeno ai primi accertamenti: per il colpo di Madonna del Latte si parlerebbe di poche migliaia di euro (una parte del bancomat avrebbe retto allo scoppio), mentre dalla sede di via Piero Della Francesca vennero portati via circa 20 mila euro. Ieri mattina al centro Belvedere erano presenti gli agenti della polizia tifernate che hanno acquisito gli elementi del caso, anche per confrontarli col precedente colpo. Ingenti i danni riportati dallo sportello Atm e all’area circostante che è stata transennata.