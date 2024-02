Fanno saltare un altro Bancomat. Banditi in fuga con 20mila euro

Quel che resta del bancomat della Banca di Anghiari e Stia è un mucchio di rottami, di componenti distrutti appoggiati davanti all’ingresso della filiale in via Piero della Francesca, alle porte di Città di Castello. Ora è caccia alla banda di ladri che attorno alle 3,30 del mattino di sabato 10 febbraio ha fatto esplodere il bancomat per poi portare via un bottino che, secondo una prima stima, potrebbe superare i 20 mila euro.

Danni ingenti anche alla filiale situata praticamente di fronte all’ingresso della E45. E proprio favoriti da questa vicinanza i ladri sarebbero riusciti, per ora, a far perdere le loro tracce. Sull’ingente furto indagano gli agenti della polizia del commissariato di Città di Castello insieme al Reparto della Scientifica di Perugia. Secondo una prima e sommaria ricostruzione sembra che i ladri, (la banda era composta da più persone), si siano avvicinati a piedi, abbiano disinnescato il sistema di allarme e la videosorveglianza, per poi agire sul Bancomat. Probabilmente con una bombola di acetilene hanno introdotto il gas dalla fessura, solitamente usata per la tessera del bancomat, fino a saturazione, poi l’innesco e il botto che ha di fatto letteralmente distrutto l’apparecchio.

Un’operazione velocissima che ha consentito ai ladri di prelevare oltre 20mila euro per poi darsi alla fuga con l’ausilio di un complice e favoriti dalla vicinanza degli svincoli della E45. Ieri mattina l’allarme: sul posto gli agenti del commissariato di polizia che hanno effettuato un primo sopralluoghi e i responsabili della filiale della banca. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate in zona e negli ingressi della E45, alla ricerca di elementi utili all’individuazione dei membri della banda.