Famiglie al Museo. Gli appuntamenti per genitori e figli

Si festeggia oggi la giornata nazionale delle famiglie al museo. Per l’occasione i Musei nazionali di Perugia hanno organizzato delle attività imperdibili. Al Castello Bufalini, oggi alle 16, appuntamento dedicato a grandi e piccini per conoscere le piante secolari presenti nel giardino e dei loro frutti. Doppio appuntamento per genitori e bambini di tutte le età, alle 11 e alle 16 alla Galleria nazionale dell’Umbria. Un laboratorio fatto di velocità, movimento, dinamismo e visioni aeree alla scoperta di un grande artista del Futurismo, Gerardo Dottori, a cui è dedicata la mostra “Omaggio a Dottori divisionista, futurista e aeropittore”. Attività didattica e giochi per bambini all’Ipogeo dei Volumni alle 10,30, con la nuova edizione del libro gioco dedicato al sito. Alla necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo, a Orvieto è in programma (dalle 15,30 alle 17,30) un laboratorio creativo dedicato ai bambini per la realizzazione di oggettistica con le foglie raccolte dagli alberi monumentali della Necropoli.