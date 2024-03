Famiglia palestinese accolta da “Aiutiamoli a Vivere“

TERNI Dopo la famiglia palestinese di dieci componenti accolta a Polino, ne è arrivata un’altra, di tre persone, che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere sosterà nella sua permanenza a Terni. "La famiglia palestinese, proveniente da Gaza, grazie all’intervento della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e del prezioso supporto di Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, e di Stefano Cimicchi, responsabile dell’area Medio-Oriente per la Fondazione Aiutiamoli – fa sapere l’associazione – , è arrivata, proveniente da Roma, nella sede ternana di via XX Settembre, accolta dal presidente nazionale Fabrizio Pacifici. All’incontro ha partecipato anche Safwat, della famiglia di Gaza arrivata precedentemente a Polino, che ha spiegato alla nuova famiglia come sarà organizzata la sua permanenza a Terni con l’assistenza ed il sostegno dei volontari della Fondazione".