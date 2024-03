Famiglia di cinghiali a spasso nella rotonda di Borgo Rivo

- Famiglia di cinghiali a spasso nello spazio verde della rotatoria di Borgo Rivo, una delle più trafficate della città soprattutto nelle ore di punta. La foto scattata dal passeggero di un’auto in transito riprende il nutrito gruppo di cinghiali nell’area verde al centro della rotonda, chiaramente in cerca di cibo; un’immagine che ha immediatamente catturato l’attenzione degli automobilisti di passaggio. L’auspicio è che gli animali siano riusciti a riguadagnare la vicina campagna senza creare pericoli a se stessi e ai veicoli in transito, numerosissimi a quell’ora della sera. La zona è infatti circondata dalla campagna ma è anche uno degli snodi cruciali del traffico veicolare, in particolare dell’area nord della città. I cinghiali probabilmente hanno raggiunto via del Rivo o via del Centenario per poi ritrovarsi nel bel mezzo della rotonda, che regola la viabilità della zona. L’episodio conferma come questo tipo di animali raggiunga ormai con grande facilità il centro abitato alla ricerca di cibo.