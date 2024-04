Famiglia dei Sangiorgiari. Il capodieci è Simone Martini

GUBBIO

In una chiesa di Santa Maria al Corso gremita, stracolma di fede, passione ceraiola ed entusiasmo, per iniziativa della Famiglia dei Sangiorgiari, presieduta da Patrik Salciarini, si è svolta l’investitura del Capodieci di San Giorgio per la Festa dei Ceri 2024, Simone Martini. All’inizio della cerimonia, presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, unitamente al cappellano dei Ceri don Mirko Orsini e dal neo cappellano della “Famiglia” padre Francesco Menichetti, che ha sostituito don Stefano Bocciolesi, il presidente Salciarini ha ricordato lo straordinario valore della giornata e l’importanza di tramandare e tutelare i "valori fondanti di una giornata, che trovano nella Famiglia il contenitore ideale". Da parte sua il vescovo nel tracciare un quadro di San Giorgio ne ha sottolineato e indicato come esempio da imitare il valore di una vita spesa a difesa della fede e degli altri. Quindi il rito della investitura con il capodieci 2023 Euro Bellucci che ha consegnato a Simone Martini lo stemma che ne ufficializza ruolo, autorità, competenze. Accanto a lui il capocetta Alessio Carosati, il primo e secondo capitano Luigino Bei e Fabio Mariani, il trombettiere Marco Tasso, i capodieci di S.Ubaldo Francesco Morelli e Santantonio Enrico Provvedi, dei mezzani e piccoli di San Giorgio Giombini e Orsini, oltre ai Presidenti delle altre famiglie Ubaldo Minelli ed Ubaldo Gini, nonchè le altre autorità fella Festa. Carica di gratitudine la tradizionale consegna delle pergamene.

Pergamene al merito: Francesco Rossi, Maurizio Belardi, Giampiero e Walter Ferranti, Claudio Frondizi, Cesare Gambini, Lucio Santini, Filippo Mario Stirati (Sindaco), Elvio Battistelli, Marcello Carletti, Ubaldo Pierotti, Angelo Sebastiani, Claudio Panfili, Gianfranco Cardoni, Massimo Costantini, Claudio Procacci, Luigi Tinti, Fausto Burocchi, Fabio Calzuola, Tonino Cencetti, Giancarlo Mariani, Erminio Marionni. Pergamene alla memoria: Federico Marianetti, Primo Ronchi, Franco Matteucci, Luca Casagrande, Giuseppe Battistelli, Silvano Pauselli, Alessandro Ragnacci, Nazzareno Lilli, Oliviero Merangola, Giancarlo Casagrande, Fausto Pierotti, Padre Tonino Menichetti, Massimo Grelli, Danilo Battitelli, Mario Martiri, Giorgio “Veron” Cacciamani.