"Facciamo cagnara". Solidarietà e animali. C’è la mostra canina

Una giornata di solidarietà a 4 zampe a sostegno della Fondazione ANT, che ogni giorno porta cure medico-specialistiche domiciliari ai malati di tumore e realizza progetti di prevenzione oncologica. Domenica, al Parco di via della Scuola di Ponte San Giovanni torna “Facciamo Cagnara”, manifestazione attesa da grandi e piccini. Nel programma anche la decima edizione della Mostra canina aperta a tutti i cani di razza e non, con otto categorie in gara, esibizioni e premi. Tra gli stand, anche quello dello Sportello a 4 Zampe della Provincia.