Fabrizio Gareggia e Alessia Sirci in corsa per la fascia tricolore

Sarà Alessia Sirci a sfidare il sindaco uscente Fabrizio Gareggia alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Alessia Sirci, 30enne insegnante sostenuta dal centrosinistra, è in corsa per la lista "Insieme per Cannara". Una sola lista, di riferimento al centrosinistra, dopo la spaccatura degli ultimi anni.

"Insieme per Cannara (Alessia Sirci): Mirco Andreoli, Sabina Battista, Giorgio Maria Bizzarri, Sandra Ceppitelli, Simona Ciotti, Matteo De Ambrosi, Francesca Di Stefano, Nadia Felicetti, Alessandro Iovinella, Claudia Menganna, Luigi Sarvani e Giacomo Tinivelli.

La lista di Fabrizio Gareggia, avvocato e sindaco uscente si chiama "Cannaresi liberi", dove trovano posto diversi amministratori uscenti.

"Cannaresi liberi" (Fabrizio Gareggia): Silvana Pantaleoni, Luna Stoppini, Lucia Paoli, Serena Gerarchini, Chiara Filippucci, Diego Andreoli, Giorgio Agnello, Mauro Brilli, Giacomo Ursini, Giulio Diotallevi, Michele Bartolini e Riccardo Genovese.